La lunga chiacchierata con Graziani tra Roma, Mourinho, valzer delle panchine, Pirlo, Juventus, corsa alla Champions e Torino

Campione del mondo con l’Italia del 1982, a un passo dalla vetta più alta d’Europa con la Roma nel 1984, Francesco Graziani, per tutti ‘Ciccio’, è ancora un romanista doc. Ed è proprio con lui che, da Calciomercatoweb.com, abbiamo fatto due chiacchiere. Da José Mourinho fino al ritorno di Nicolò Zaniolo, l’ex attaccante ha immaginato la sua squadra, anche con qualche innesto dal mercato. E poi il Toro, ovviamente, in cui ha passato otto anni della sua vita, che non se la sta passando bene e che oggi si gioca l’intera stagione contro la Lazio.

Calciomercato, Graziani: “Mourinho bel colpo, Zidane sicuro alla Juve”

Partiamo dalle cose concrete: Mourinho alla Roma, un bel colpo per i Friedkin. Ma è veramente lui l’uomo giusto per riportare un trofeo nella Capitale?

Sì, assolutamente, un bel colpo, un effetto mediatico importantissimo, e bellissimo. Per noi romanisti avere Mourinho è una garanzia di progetto, di serietà, di voglia vincere, ma sì, dipenderà da molte cose: dai giocatori che avrà a disposizione, dalla sua bravura, dalla fortuna.

Giocatori a disposizione: Smalling e Mkhitarian sono in dubbio, ma anche Dzeko potrebbe andarsene. Lei cosa ne pensa?

Francamente non so se Dzeko, Mkhitaryan e Smalling possano rimanere. Ma sicuramente lui darà indicazioni ben precise su quali saranno i giocatori da prendere. E poi, sì, farà una selezione di quelli che ci sono: “Questi mi piacciono e rimangono, questi li potete dare via”. La Roma è una squadra in costruzione, e non saprei neanche con quale modulo potrebbe giocare.

Non arriverà dal calciomercato, ma anche il ritorno di Zaniolo in campo potrebbe essere un’arma in più.

È sicuro. Si aspetta il ritorno di Zaniolo perché potrebbe essere il giocatore che, assieme a Pellegrini e Mancini, formerà la base e la colonna portante della nuova Roma, o almeno credo.

Capitolo portiere. La situazione tra i pali non è delle migliori. Su chi punterebbe?

Dovranno prendere qualcuno in porta, per forza. Negli ultimi tempi, ho visto che Fuzato ha dimostrato di essere un buon portiere, quindi probabilmente lo terranno per fare il secondo, oppure se la giocherà con il primo, ma un altro serve.

Ora il valzer delle panchine: dove vede Allegri e Sarri?

Non si capisce cosa possa succedere, perché Allegri lo danno addirittura al Madrid nel caso in cui venisse via Zidane, e il francese potrebbe addirittura andare alla Juventus. Sarri, secondo me, tornerà in Inghilterra, perché in Italia non ci sono panchine libere per lui.

Spalletti è l’uomo giusto per il Napoli o lei confermerebbe Gattuso?

Gattuso non rimane. Se dovesse vincere domenica ha fatto il suo, anzi: più del suo, perché in alcuni momenti della stagione era messo malissimo, con tanti infortunati, Covid. Ma ha deciso: credo che lui vada alla Fiorentina, e Spalletti al Napoli.

Pirlo alla Juve, invece, verrà confermato? Come reputa la sua stagione?

Se dalla Juventus pensano che quest’anno, attraverso anche delle difficoltà di gestione, abbia fatto tirocinio, potrebbero anche confermarlo per la prossima stagione. Certo, se non dovesse riuscire a entrare in Champions no, nella maniera più assoluta, per me. Comunque secondo me arriva Zidane.

Nonostante la Coppa Italia?

Quella conta poco. Cioè sì, è importante sia per la Juventus, sia per l’Atalanta, ma non sarà decisiva per capire il futuro di Pirlo.

Un commento sulla partita con l’Inter, di cui si parla ancora per gli errori arbitrali.

Purtroppo Calvarese ha incontrato una giornata bruttissima, e il Var l’ha aiutato soltanto in alcuni momenti, per esempio: non è stato richiamato al monitor per vedere il rigore dato su Cuadrado. Ma non si è lamentata solo l’Inter, anche la Juventus ha avuto da dire quando ha buttato fuori Bentancur, per cui bastava fischiare fallo senza dare il doppio giallo. Ripeto: è stata una giornata storta per Calvarese, e credo che gli possa costare il posto per l’anno prossimo.

Partita fondamentale in ottica Champions, comunque. Un pronostico su come finirà?

Una tra Juventus e Milan al momento è fuori. Il Napoli credo che con il Verona in casa vince, quindi manca la quarta. Dipenderà tutto dal Milan, comunque, perché se vince è per forza dentro.

Il Toro, infine: oggi la partita che potrebbe decretare la salvezza, altrimenti c’è la sfida decisiva con il Benevento, la diretta concorrente, domenica.

Se pareggia oggi è fatta, quindi quella contro la Lazio, sì, potrebbe essere l’ultima, e non ci sarebbe bisogno di verificare nella partita contro il Benevento. È molto importante per il Toro, altrimenti potrebbe essere un problema, perché in questo periodo non sta bene. E quindi: o si salva stasera o rischia l’osso del collo.

Simone Inzaghi potrebbe fare un favore al fratello, però.

Quello indipendentemente. Inzaghi deve pensare a casa sua, se vincendo riesce anche a fare un favore a Filippo tanto meglio, ma non può dire alla Lazio: “Giochiamo per mio fratello”, non è che siamo all’asilo Mariuccia qua.