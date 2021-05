Ilaria D’Amico è intervenuta in merito al futuro del compagno Buffon e sulla possibilità di trasferirsi alla Roma

Gianluigi Buffon ha annunciato l’addio definitivo alla Juventus a fine stagione, ma dalle sue parole traspare la voglia di giocare ancora e quindi non è da escludere la possibilità che possa continuare a utilizzare le ultime forte per difendere la porta di un nuovo club.

Calciomercato Juventus, futuro Buffon: “A Roma? abbiamo già casa”

In merito al futuro del campione del Mondo del 2006 ha parlato la compagna e conduttrice Ilaria D’Amico a Rai Radio 1 nella trasmissione ‘Un giorno da pecora’: “Sul futuro di Buffon non pongo veti. Diciamo che se dovessi votare io sceglierei l’estero”. Sulle voci che circolano in merito a un clamoroso trasferimento di Buffon alla nuova Roma di José Mourinho, la compagna ha risposto: “Roma è la mia città quindi, eventualmente, non dovremmo cercare casa”.

“Gigi ha un bagaglio impegnativo per giocare in Italia, ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino particolare”. Infine in merito alla direzione arbitrale di Juventus-Inter ha aggiunto: “Quel giorno l’arbitro non era in forma su una serie di decisioni che hanno penalizzato sia la Juve che l’Inter. Almeno 4 episodi su cui avrei da ridire, tra cui quello di Cuadrado che per me non era rigore”.