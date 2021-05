La Juventus sta cercando una soluzione per piazzare Ramsey in vista della prossima stagione: occhio all’affare con l’Arsenal

Settimana cruciale in casa bianconera. Ora si capirà finalmente quale sarà il destino della Juventus per la prossima stagione. Questo weekend andrà in scena l’ultima giornata di Serie A e i 90 minuti finali decreteranno il termine della lotta Champions League. A prescindere da questo traguardo, però, diversi elementi del club di Agnelli potrebbero dire addio. Dal tecnico Pirlo a Dybala e Ronaldo, per nessuno è certa la permanenza dopo un’annata così deludente. Uno dei giocatori che ha alte probabilità di salutare i propri compagni è senza dubbio Aaron Ramsey. Il centrocampista non è riuscito ad esprimere tutto il suo valore in quel di Torino e non dà garanzie dal punto di vista fisico. Potrebbe rifarsi avanti l’Arsenal in sede di calciomercato con un tentativo di scambio: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, offerta di scambio per Ramsey: controproposta

Esperienza sicuramente fallimentare quella di Ramsey alla Juventus. Il desiderio del gallese – che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e guadagna 7 milioni netti a stagione – ora sarebbe quello di lasciare l’Italia e tornare in Premier League. Nello specifico vorrebbe riapprodare ai ‘Gunners’, attualmente guidati da Mikel Arteta. Con i londinesi, infatti, il classe ’90 si è tolto le maggiori soddisfazioni della sua carriera e potrebbe senz’altro essere il posto giusto per rilanciarsi.

Gli inglesi, dal canto loro, potrebbero tentare uno scambio offrendo il cartellino del mediano Granit Xhaka, una pedina non fondamentale nel loro progetto tecnico il cui accordo presenta la stessa scadenza del 30enne. Paratici, però, per la cessione di Ramsey preferirebbe una proposta cash da 20 milioni di euro oppure l’inserimento di un altro giocatore nella trattativa. Stiamo parlando di Hector Bellerin, terzino destro – accostato anche all’Inter – in uscita dall’Arsenal e parte della lista dei desideri bianconera.

Ma la valutazione dello spagnolo (scadenza di contratto sempre a giugno 2023) si attesta sui 30 milioni di euro, perciò la ‘Vecchia Signora’ dovrebbe aggiungere una sostanziosa parte cash per il buon esito della trattativa. Il classe ’95 ex Watford presenta, inoltre, uno stipendio annuale da 6,5 milioni, che rappresenterebbe un risparmio minimo su quello attuale del centrocampista gallese. Situazione da monitorare, l’Arsenal si muove per Ramsey e la Juventus cerca la condizione migliore per l’addio.