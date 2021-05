La Juventus continua a pensare al futuro e potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda il futuro di Andrea Pirlo

È stata una stagione complicata per la Juventus, che ha effettuato una sorta di rivoluzione la scorsa estate e non ha ottenuto i risultati che sperava, perdendo lo scudetto dopo dieci anni consecutivi di vittorie. In queste ultime due gare rimaste, però, c’è ancora un’ultima possibilità per salvare l’annata anche se non tutto dipende dai bianconeri. Domani la Juventus sarà impegnata a Reggio Emilia contro l’Atalanta per la finale di Coppa Italia,

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Pirlo | Conferme sul nuovo allenatore

Domenica sera invece ci sarà l’ultima opportunità per qualificarsi alla prossima Champions League. Non basterà però l’eventuale successo nella gara contro il Bologna, ma bisognerà anche sperare in un passo falso di Milan oppure Napoli che giocheranno rispettivamente contro Atalanta e Verona, dopo di che si valuteranno le decisioni da prendere riguardo il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini in ansia | Lesione muscolare per il centrocampista

Calciomercato Juventus, conferma per Pirlo: “Ipotesi mai scartata”

Al momento infatti la posizione di Andrea Pirlo sembra essere sicuramente in bilico ma non è da escludere comunque una permanenza in futuro. A dare maggiori dettagli sulla possibile decisione da parte di Andrea Agnelli è il giornalista Roberto Grossi, che ha parlato ai microfoni di Top Calcio 24.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia beffa in arrivo | Allegri più il top player

Queste le sue parole: “L’ipotesi di una conferma di Pirlo, anche per il prossimo anno, non l’ho mai scartata e continuo a non farlo, a priori. Questa, secondo me, sarebbe la soluzione più logica. A meno che, lo stesso presidente Agnelli che lo ha scelto, non si sia reso conto di aver sbagliato”.

La conferma di Andrea Pirlo potrebbe essere dunque la soluzione più logica per il presidente Agnelli.