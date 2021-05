Erling Haaland oggetto del desiderio dei top club europei. Intanto si defila il Barcellona per il norvegese, un vero e proprio ‘assist’ alla Juventus

Dopo un paio di stagioni in cui ha messo a segno innumerevoli gol, per Erling Haaland si susseguono le voci di un possibile approdo in un grande club europeo dopo il Borussia Dortmund. Le qualità dell’attaccante norvegese sono ormai note a tutti e chiunque vorrebbe nel proprio club un talento del suo calibro. Per il classe 2000, super protagonista con i tedeschi del Dortmund anche in questa stagione dopo la clamorosa esplosione dell’annata passata, da tempo si vocifera dell’interesse da parte della Juventus e anche del Barcellona, tra le altre squadre. Dalla spagna arrivano però notizie confortanti per i bianconeri in tale direzione.

Haaland, il Barcellona si tira fuori

I blaugrana avrebbero infatti deciso di farsi da parte nella corsa al forte calciatore del Borussia Dortmund. Il portale As riporta infatti le parole del giornalista Xavi Torres, secondo cui il Barcellona sarebbe in una critica posizione economica e non sarebbe in grado di intraprendere grosse operazioni in estate. L’unica vera dispendiosa operazione a cui il club catalano potrebbe dedicarsi in toto è il rinnovo di Leo Messi, per il quale si starebbero registrando sensazioni positive nelle ultime ore.

Con il Barcellona impegnato unicamente sul rinnovo di Messi, verrebbe così esclusa la pista che collega i blaugrana al norvegese. La Juventus avrebbe così una rivale in meno a cui badare nella corsa all’attaccante ex Salisburgo.