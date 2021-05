Calciomercato Juventus, Gattuso balza in pole | E chiede il doppio colpo

La Juventus sembra pronta a una vera e propria rivoluzione in campo come in panchina. L’arrivo di Gattuso potrebbe portare il doppio colpo

La Juventus aspetta di comprendere il suo destino in campionato. I bianconeri si proiettano verso l’ultima giornata con la chiara intenzione di lottare fino alla fine per un posto in Champions League. Allo stesso tempo, però, resta alle porte una vera e propria rivoluzione che potrebbe riguardare la Vecchia Signora sia sul campo che in panchina. La scelta del nuovo allenatore inciderà inevitabilmente sulle decisioni in sede di calciomercato. E proprio in questo senso, le prospettive per la panchina rappresentano ora la priorità per il club bianconero.

Il nome in pole position sembra attualmente Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli sta guadagnando sempre più posizioni per sedere sulla panchina bianconera, ma su di lui è anche molto calda la Fiorentina, opzione assolutamente da non scartare per il suo futuro. Attualmente, infatti, per la guida tecnica bianconera restano in lizza Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. L’attuale tecnico partenopeo ora, però, sembra improvvisamente scattato in vetta per occupare la panchina della Vecchia Signora. Il suo arrivo a Torino presupporrebbe comunque colpi di calciomercato in sintonia con il suo credo tecnico-tattico. E ci sono già le prime idee per rinforzare la rosa bianconera.

Calciomercato Juventus, Gattuso per la panchina: doppio nome a centrocampo

Gennaro Gattuso porterebbe un calcio fisico e accorto in fase difensiva, ma che possa svilupparsi con grande qualità dalla trequarti in su. Uno dei fedelissimi del tecnico calabrese è sicuramente Tiemoué Bakayoko. Il mediano potrebbe essere un elemento prezioso anche alla Juventus: sicuramente Gattuso lo conosce alla perfezione e sa cosa può fare sotto il profilo tecnico-tattico. Il centrocampo di proprietà del Chelsea ha una valutazione da 20 milioni di euro.

La suggestione che porta a Bakayoko potrebbe non essere l’unica a prendere quota negli ultimi mesi. Attenzione, infatti, anche a Piotr Zielinski. Il trequartista ha fatto molto bene in questa stagione con la maglia del Napoli, dimostrando tutte le sue qualità offensive e anche in zona gol. Il costo in questo caso sarebbe più elevato, sui 40 milioni di euro, ma rappresenterebbe sicuramente una risorsa essenziale per il nuovo progetto di Gattuso.