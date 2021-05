Con il Bologna al Dall’Ara, la Juventus si gioca la Champions League, nel mentre però Cristiano Ronaldo ‘trasloca’, ecco i motivi

La prova del nove arriva domenica, alle 20:45, al Dall’Ara, contro il Bologna, per la Juventus, e anche per Cristiano Ronaldo. No, non sarà la partita che potrà salvare la stagione – al massimo quello la si giocherà domani, contro l’Atalanta, e varrà un trofeo come la Coppa Italia -, ma decreterà se l’anno prossimo i bianconeri potranno continuare a regalare spettacolo in Champions League oppure dovranno accontentarsi dell’Europa cadetta. In questa incertezza, il trasloco del parco auto di lusso del portoghese, messo in scena ieri a Torino, potrebbe essere presagio di un addio nella prossima finestra di calciomercato, oppure no.

Calciomercato Juventus, Ronaldo trasloca le sue auto di lusso | Il motivo

La notizia del trasloco delle auto di lusso di Cristiano Ronaldo, filmato dal vicino di casa (granata, manco a dirlo), è arrivata ieri, e ha dato di che pensare ai tifosi della Juventus, che hanno visto nella scelta di trasferire Ferrari, Maserati e chi più ne ha più ne metta la volontà del campione portoghese di lasciare per sempre Torino. Il problema, ovviamente, non è campato per aria: le voci su un eventuale addio a fine stagione, specie se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, si rincorrono da sempre. Ma questa, si dice, è routine.

Secondo quanto riferiscono dal ‘Corriere della Sera’, infatti, ogni anno Ronaldo si occupa personalmente, o quasi, di fare manutenzione alle sue macchine da molti zeri, e il momento migliore è proprio quello che coincide con la fine del campionato, anche perché, anche in vacanza, il cinque volte Pallone d’oro non vuole mai rinunciare ai suoi gioiellini, uno per ogni occasione.

Per quanto riguarda, poi, il suo futuro alla Juventus, sarà fondamentale, dicevamo, la qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Ma forse non sarà determinante, perché in fin dei conti guadagna bene in Italia, e anche gli introiti che arrivano dal mondo extra-calcistico, quelli che lo rendono tra i giocatori più ricchi del mondo secondo ‘Forbes’, vengono tassati in base a un forfettario di appena 100 mila euro l’anno. E comunque mancano due gare, ancora. Poi si vedrà.