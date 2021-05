Ancora una doppia beffa possiible per la Juventus: Allegri il candidato numero uno, idea anche dell’ex bianconero

Il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è sempre molto incerto. Tutto sarà più chiaro dopo l’ultima giornata di Liga con i blancos che potrebbe trionfare, ma l’impresa sarà ardua visto l’Atletico al primo posto al momento. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il candidato numero uno per la successione è il profilo dell’allenatore italiano, Massimiliano Allegri, che avrebbe già una richiesta importante per il presidente Florentino Perez. Un’idea suggestiva con l’ex top player nel mirino del Real.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri al Real Madrid | La ‘risposta’ dei tifosi

Calciomercato Juventus, la richiesta di Allegri per il Real

Come riportato dallo stesso portale “Don Balon” la prima richiesta del tecnico italiano sarebbe proprio il centrocampista francaese del Manchester United Paul Pogba. Per lui si tratta di una vecchia conoscenza dopo i trionfi alla Juventus: sarebbe proprio l’ex bianconero il primo nome della lista per rinforzare il centrocampo del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ecco la Juventus di Gattuso | Doppio sogno e sei addii!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via Dybala per il bomber | Tutti i dettagli

Inoltre, il suo noto agente Mino Raiola starebbe provando a far liberare Pogba dai Red Devils il prima possibile, nonostante il suo contratto fino al 2022. Il Real Madrid potrebbe essere una destinazione accettata volentieri dal francese con un cerchio che si chiude definitivamente. Finora il presidente Florentino Perez non sarebbe entusiasta del giocatore, ma le dinamiche potrebbero cambiare proprio su consiglio di Massimiliano Allegri.

Il fronte calciomercato sta iniziando a regalare le prime indiscrezioni sul futuro dei top player in circolazione. Pogba è stato accostato anche alla Juventus con un possibile ritorno del francese proprio insieme ad Allegri, che sarebbe diventato la prima scelta del Real in caso di addio di Zinedine Zidane.