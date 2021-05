Il Chelsea punta un gioiello dell’Atalanta e propone uno scambio che escluderebbe Inter e Juventus

Incroci di mercato sull’asse Italia-Inghilterra. Il Chelsea di Thomas Tuchel si prepara alla finale di Champions League ma pensa già ai possibili rinforzi sul mercato per la prossima stagione. Dopo il calciomercato mostre della scorsa estate, come riportato dal quotidiano inglese ‘Sun’, i Blues avrebbero messo nel mirino un giocatore di Serie A: si tratta del trequartista ucraino dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi.

Il giocatore ucraino è stato uno dei grandi protagonisti della seconda parte di stagione dell’Atalanta e lo testimoniano i suoi 8 gol e 12 assist in campionato che gli hanno permesso di attirare l’attenzione anche delle big di Serie A. Il Chelsea sarebbe disposto a offrire Emerson Palmieri alla ‘Dea’ che interessa da molto tempo anche a Juventus e Inter. L’esterno brasiliano è ai margini del progetto del club londinese e farebbe comodo al club bergamasco come sostituto naturale di Robin Gosens che, salvo sorprese, lascerà la squadra di Gasperini a fine stagione. Sul tedesco il Leicester è in netto vantaggio rispetto a Juventus e Inter che cercano un esterno sinistro da sostituire rispettivamente ad Alex Sandro e Ashley Young.

Calciomercato Atalanta, scambio Malinovskyi-Emerson Palmieri | Ko Inter e Juventus

L’Atalanta potrebbe aprire alla proposta del Chelsea, sacrificando, quindi, Malinovskyi, valutato intorno ai 25-30 milioni di euro e aggiudicarsi il cartellino di Emerson Palmieri, valutato circa 12 milioni, che, però, percepisce uno stipendio di circa 4 milioni netti a stagione. Una cifra troppo alta per le possibilità della ‘Dea’ che, però, con il decreto crescita club di Percassi riuscirebbe ad avere un risparmio non indifferente sul lordo. Di conseguenza lo stipendio dell’ex Roma costerebbe intorno ai 6 milioni lordi all’anno invece che 8 milioni. Inter e Juventus potrebbero, quindi, trovarsi con le spalle al muro non solo per Gosens ma anche per Emerson Palmieri che ha una gran voglia di tornare in Italia.