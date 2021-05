L’Inter è alla ricerca dell’erede di Samir Handanovic, ma potrebbe veder svanire un obiettivo: bastoni tra le ruote dal club di Serie A

Si inizia a delineare il futuro dell’Inter. La società nerazzurra infatti, dopo aver vinto il diciannovesimo scudetto, si è messa al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono diversi gli obiettivi messi nel mirino per la sessione estiva di calciomercato, ma in particolare bisogna trovare l’erede di Samir Handanovic, che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto, e all’età di 36 anni il suo futuro è sempre più in bilico.

Da tempo uno dei profili messi nel mirino è quello di Alessio Cragno, portiere del Cagliari classe 1994 che sembrerebbe pronto per il grande salto di qualità. A mettere i bastoni tra le ruote nei piani dell’Inter però potrebbe essere la Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fiorentinanews.com’, anche i ‘Viola’ avrebbero messo nel mirino l’estremo difensore sardo. Il piano del club toscano potrebbe beffare l’Inter.

Calciomercato Inter, beffa dalla Fiorentina: Kokorin e Venuti per arrivare a Cragno

La Fiorentina è pronta a riscrivere il proprio destino dopo la disastrosa stagione disputata. Infatti il club viola dovrà investire nel calciomercato per migliorare la propria rosa e il primo obiettivo potrebbe essere quello di acquistare un nuovo portiere. Nel mirino sembrerebbe esserci Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari che è nel mirino anche dell’Inter.

Per il portiere il club sardo chiede circa 20 milioni di euro, e la Fiorentina per abbassare i soldi da sborsare sarebbe pronta a mettere sul piatto due contropartite. La prima sarebbe Lorenzo Venuti, terzino classe 1995 che in questa stagione ha disputato 29 partite, mettendo a segno anche un gol e un assist. L’altra invece sarebbe Aleksandr Kokorin, attaccante arrivato dallo Spartak Mosca a gennaio che però non ha avuto l’impatto desiderato. Infatti in cinque mesi ha collezionato solo tre presenze in Serie A. Dunque due contropartite che potrebbero convincere il Cagliari e beffare definitivamente l’Inter.