Calciomercato, Juventus e Inter beffate per Memphis Depay: l’attaccante olandese è sempre più vicino al Barcellona

Dopo una stagione tutt’altro che esaltante, il Barcellona di Ronald Koeman è chiamato a rialzarsi in fretta, per progettare una temporada 2021-2022 degna della storia e del blasone dei blaugrana. Per farlo, però, ci sarà bisogno di un grande calciomercato, da svolgere e compiere nonostante i problemi economici che attanagliano il club catalano. In cima alla lista dei desideri del Barça, ad oggi, ci sono diversi nomi: su tutti quello di Memphis Depay, attaccante del Lione, in scadenza il prossimo 30 giugno con la formazione transalpina.

Secondo quanto rivelato dal noto media francese ‘L’Equipe’, il bomber olandese è vicinissimo ad unirsi al Barcellona. Superate, dunque, le offerte di Juventus, Inter e Atletico Madrid, che alla pari dei blaugrana seguivano e monitoravano l’attaccante del Lione. Depay spinge per l’approdo in Catalogna, consapevole di essere al centro del progetto di Koeman e di poter vestire la maglia di uno dei club più titolati al mondo. Fattori e suggestioni che, quindi, spingono lontano dalla Serie A l’olandese, desideroso di approdare nella Liga con i colori blaugrana sulla pelle.

Calciomercato, Juventus e Inter al palo: Depay spinge per il Barcellona

L’olandese è reduce da un’annata estremamente positiva, da 22 reti e 10 assist in 39 presenze stagionali, e i suoi estimatori sono pronti a darsi battaglia: Juventus, Inter, Atletico Madrid e soprattutto Barcellona, preannunciano una gara all’ultimo rilancio, per garantirsi il cartellino e le prestazione dell’ex Manchester United e PSV Eindhoven. Dunque, Depay è vicinissimo a compiere il prossimo passo della propria carriera, approdando in nuovo campionato (La Liga) e dicendosi pronto per un’esperienza di grande calibro. D’altronde, il suo annuncio è arrivato anche attraverso i social: “Sarò io a decidere il mio destino”, ha scritto l’attaccante olandese, senza lasciare troppo spazio all’immaginazione.