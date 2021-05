La Juventus sonda il terreno per un possibile clamoroso scambio due per uno: Bentancur per arrivare a due big del Barcellona

La qualificazione alla prossima Champions League può significare tanto, anche dal punto di vista economico e d’immagine, per la Juventus. Soprattutto in ottica calciomercato, dove la società bianconera si sta già muovendo sondando il terreno per i prossimi colpi. Si cambierà tanto, a partire dalla guida tecnica che non vedrà la riconferma di Pirlo. Ma non solo: la società torinese potrebbe approfittare di una clamorosa doppia occasione di mercato direttamente da Barcellona. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il club di Laporta dopo la recente delusione stagionale, potrebbe scaricare quattro big, due dei quali rientrerebbero tra i profili ideali per la Juventus. Sergi Roberto, Antoine Griezmann, Gerard Pique e Sergio Busquets. Proprio al Barcellona potrebbe finire uno dei primissimi obiettivi di Ronald Koeman, Rodrigo Bentancur: ecco lo scenario per l’estate.

Calciomercato Juventus, non solo Pique: due per uno con il Barcellona

Uno scambio due per uno, con Rodrigo Bentancur come chiave per convincere il Barcellona ad imbastire la clamorosa trattativa. L’uruguagio ha una valutazione di 40 milioni e ne guadagna circa 2,5 all’anno, la Juventus lo metterebbe nell’offerta per strappare Gerard Pique, la cui valutazione a 32 anni (è in scadenza nel 2024) è di 20 milioni di euro.

Oltre a Pique, che sarebbe il perfetto sostituto di Chiellini destinato a ritirarsi, un altro nome caldo da inserire nello scambio è quello di Busquets. Già accostato con insistenza in passato alla Juventus, il centrocampista guadagna 9,3 milioni netti a stagione, con la valutazione del cartellino di ‘soli’ 15 milioni.

Un due per uno che può quindi regalare un doppio rinforzo di assoluto spessore ed esperienza europea alla squadra attualmente allenata da Pirlo: Bentancur in Catalogna può dare il via alla rivoluzione estiva a cui andrà incontro la Juventus.