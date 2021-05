L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini e Remo Freuler sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Juventus

L’Atalanta si prepara a vivere la finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 19 maggio allo stadio ‘Mapei Stadium’. La squadra nerazzurra vive la sua seconda finale in tre anni e cerca il successo dopo la sconfitta maturata con la Lazio: le motivazioni sono tante e la squadra ci crede, come confermato dall’allenatore, Gian Piero Gasperini, nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Atalanta-Juventus, le parole di Gasperini

L’allenatore dell’Atalanta è concentrato sulla finale e non accetta calcoli: “Sarebbe un’ottima ciliegina, ma la torta è quella di questi 5 anni. La squadra è cresciuta tanto. Contro la Juventus non puoi essere favorito. E’ come col Real Madrid, sono squadre costruite con ambizioni e traguardi diversi, ma ovviamente pensiamo di poter vincere“. La Dea, però, affronta la gara sapendo di chiudere davanti ai bianconeri in campionato: “Non eravamo mai arrivati davanti alla Juve. In campionato siamo stati più bravi“.

Gasperini spera di alzare il primo trofeo da allenatore: “Arriviamo alla finale dopo un percorso diverso, con una società, una squadra ed un ambiente che è cresciuto tantissimo. Potrebbe essere il suggello che tutti ci chiedono, ma abbiamo la forza e la consapevolezza dei risultati che ci hanno portato fin qui“. L’ultima battuta sul futuro: “Io alla Juve? Se la battiamo domani faremmo una grande festa e non avremmo tempo per queste cose“.

La conferenza stampa di Freuler pre Juventus

Pochi minuti prima del tecnico, ha preso parola in sala stampa anche Remo Freuler: “Lavoriamo da anni per alzare un trofeo, sono partite secche, non c’è un favorito. Se vogliono sentirsi loro così per me va bene, ma vogliamo misurarci sul campo“. Il centrocampista non ha paura e rilancia: “Un trofeo è sempre un valore aggiunto. Sono carico, l’alzare un trofeo è un sogno per tutti fin da bambini“.

Remo Freuler ha una buona tradizione contro la Juventus, avendo già segnato due gol ai bianconeri, ma il giocatore azzera tutto alla vigilia: “No, non è uno stimolo in più. Domani è una finale, questo solo mi dà uno stimolo in più“. L’ultima battuta la riserva al campionato: “Hanno già perso contro di noi, sappiamo qual è la nostra forza. Loro possono pensare che siamo solo una favola, ma noi sappiamo di poter battere chiunque“.