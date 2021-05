L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, e il capitano Giorgio Chiellini sono intervenuti in conferenza alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Atalanta

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Il match si gioca in campo neutro, al ‘Mapei Stadium’, mercoledì 19 maggio. I bianconeri sono a caccia del 14esimo successo nella competizione mentre per la Dea sarebbe una prima volta dopo la finale persa due anni fa a vantaggio della Lazio. I nerazzurri sono già certi di un posto nella prossima Champions League, mentre la Juventus dovrà conquistarlo all’ultima giornata, ma la concentrazione è tutta sulla finale.

Atalanta-Juventus, le parole di Pirlo

A confermarlo lo stesso Andrea Pirlo: “C’è un trofeo da alzare, al resto penseremo da giovedì. Ci siamo guadagnati una finale sul campo, ora abbiamo grande voglia di portare a casa questo trofeo“. La Juventus ha però qualche problema di formazione: “Bonucci non è a disposizione per un problema al ginocchio, mentre in attacco ho diverse soluzioni e Dybala sta bene“.

Mister Pirlo rassicura poi sullo stato della squadra: “A livello fisico stiamo bene, i dati ci danno ragione. La squadra corre e sprinta più degli altri, ma ora è la testa che conta di più: se la testa sta bene le gambe vanno da sole“. Ultima battuta, poi, sul suo futuro alla Juventus: “Penso a far bene il lavoro, a finire la stagione alla grande vincendo domani e domenica. Poi del futuro ci sarà tempo per parlare“.

La conferenza di Chiellini

Le parole del mister sono state precedute dall’intervento in conferenza stampa di Giorgio Chiellini. Il capitano sarà titolare contro l’Atalanta: “Ultima finale per me? Non so, sono concentrato sulle singole gare, penso una alla volta. Le altre valutazioni del caso a fine stagione, ora siamo troppo concentrati su queste sfide“. In squadra c’è voglia di vincere: “Non è mai scontato arrivare a certe partite, le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante. Siamo qua con entusiasmo, speriamo questo campo ci porti bene come successo con la Supercoppa“.

Il capitano, poi, si è soffermato sullo stato della squadra: “Lo stato d’animo è cambiato molte volte. Il Milan ci ha dato una speranza in più, ma la gara di domani va al di là dello stato d’animo del campionato“. Sguardo, quindi, solo alla finale: “Abbiamo grande voglia di vincere, di fermare questa favola Atalanta che sta crescendo anno dopo anno“.