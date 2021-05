Atalanta Juve: probabili formazioni, calciomercato e dove vedere in TV la finale di Coppa Italia

Atalanta Juve: le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato e dove vedere in TV e in streaming la finale di Coppa Italia

Domani sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si assegna la Coppa Italia 2020-2021. Di fronte Atalanta e Juventus: la squadra di Gasperini fresca di qualificazione alla prossima Champions League per andare a caccia del primo trofeo di questo ciclo, quella di Pirlo per riscattare una stagione ben al di sotto le aspettative. Ecco le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato e la diretta TV e streaming di Atalanta-Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Atalanta Juve probabili formazioni: le possibili scelte di Gasperini e Pirlo

Pirlo si affiderà al portiere di Coppa, Buffon, che vestirà per l’ultima volta la maglia bianconera. Danilo prenderà il posto della squalificato Alex Sandro sulla fascia sinistra, con Cuadrado a destra. Al centro confermata la coppia Chiellini-de Ligt. Il centrocampo dovrebbe essere invece affidato a Bentancur e Rabiot, con Chiesa e McKennie (favorito su Kulusevski) sulle fasce. Davanti potrebbe tornare la coppia Ronaldo–Dybala. Resta comunque il ballottaggio tra l’argentino e Morata.

Pochi dubbi invece per Gasperini: Romero guiderà la difesa, mentre i due esterni saranno Gosens e Hateboer. Davanti l’ormai intoccabile Malinovskyi insieme a Pessina e Zapata, con Muriel pronto a subentrare dalla panchina. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Atalanta Juve, dove vedere in TV e in streaming la finale di Coppa Italia

La sfida del Mapei Stadium, in programma alle ore 21, sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai su Rai Uno. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su RaiPlay, la piattaforma Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi sul sito Raiplay.it o scaricare l’app su dispositivo mobile.

Calciomercato, da Gosens a Zapata: gli osservati speciali

La partita offrirà inoltre spunti di calciomercato. Sono infatti diversi i giocatori del club bergamasco sul taccuino della Juve. A partire da Robin Gosens: il laterale tedesco piace ormai da tempo alla dirigenza bianconera, che potrebbe affondare il colpo in estate soprattutto in caso di qualificazione in Champions League. Due osservati speciali saranno anche Muriel e Zapata. Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, infatti, sono sempre in bilico e il club bianconero monitora anche i bomber della ‘Dea’ in caso di rivoluzione in attacco.