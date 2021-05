Serie A, Verona-Bologna 2-2: gol e spettacolo al Bentegodi

Gol e spettacolo allo stadio Bentegodi dove si affrontavano Verona e Bologna nel posticipo di questo lunedì

E’ ufficialmente terminata anche la 37^ giornata del campionato di Serie A. L’ultimo match da giocare era tra Verona e Bologna, due squadre che sono già salve e non hanno più nulla da chiedere al campionato. Una situazione che ha permesso alle squadre allenate da Ivan Juric e Sinisa Mihajlovic di scendere in campo con la giusta tranquillità. In vantaggio subito gli scaligeri grazie alla rete di Faraoni, bravo nella deviazione sul tentativo di Gunter a battere Ravaglia. Pareggio dopo circa mezzora di De Silvestri, a ribadire in rete uno splendido assist di Soriano.

Nuovo vantaggio del Verona con Nikola Kalinic, che ha attraversato una stagione molto travagliata. Il croato ha battuto Ravaglia con un colpo d’esterno anticipando Tomiyasu. Nel finale, anche Rodrigo Palacio riesce a trovare la gioia del gol per quello che è il 2-2 definitivo.