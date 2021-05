Svolta per il pagamento degli stipendi di marzo da parte dei club di Serie A: arriva il rinvio, ecco la nuova data

La riunione odierna da parte del Consiglio Federale ha portato ad un’importante novità per quanto riguarda la controversa situazione del pagamento, in Serie A, degli stipendi di marzo. L’Inter aveva chiesto il taglio di due mensilità ma i nerazzurri, seppur appoggiati da diversi club, hanno ricevuto il secco no dell’assocalciatori. La data limite per pagare la mensilità di marzo è slittata dal mese di maggio al mese di giugno, per le società di Serie che al momento posso respirare un pò di più.

Serie A, novità per la Salernitana: nuova scadenza per la cessione

La cessione della Salernitana da parte del presidente Lotito va avanti, con il patron granata che avrà più tempo. È quanto appena emerso, con la società campana che dovrà essere venduta entro il 25 giugno (è arrivata la proroga di 14 giorni), pena la mancata ammissione al prossimo torneo di Serie A.

Serie A, le ultime dal Consiglio Federale: la questione delle fideiussioni

Secondo quanto emerge, inoltre, sarà decretato il blocco del mercato per società di A e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale stabilito per il 21/22. Bisognerà garantire idonee garanzie per l’eccedenza: occorrerà, quindi, presentare le garanzie bancarie, le fideiussioni del caso.