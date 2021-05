Il Milan vive un momento delicato e rischia di perdere la Champions League: cambiano i piani in caso di mancata vittoria con l’Atalanta

È arrivata la settimana che ci porta all’ultima gara di Serie A della stagione. Il Milan ha vissuto un cammino importante ma non è riuscito a centrare in anticipo l’obiettivo Champions League e ora avrà ancora una partita da vincere per diventare ufficialmente quarta in classifica. L’avvio era stato straordinario ma il calo degli ultimi mesi ha riaperto tutto.

Domenica sera i rossoneri dovranno cercare di imporsi sul campo dell’Atalanta per ottenere l’accesso alla massima competizione europea dopo sette anni. Non è andata bene ieri sera ma c’è un’altra opportunità per Pioli e compagni. Qualora non dovessero centrare l’obiettivo, però, c’è il rischio ridimensionamento per quanto riguarda il prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan, senza Champions addio Vlahovic: due nuovi calciatori nel mirino

Senza quarto posto, infatti, il Milan potrebbe salutare l’obiettivo Vlahovic, che sta vivendo un’annata straordinaria con la Fiorentina e sicuramente ambirà a disputare la Champions League nella prossima annata e il costo non sarebbe più alla portata. Al suo posto però ci sarebbero già due nomi caldi.

La società infatti potrebbe virare su Scamacca e Belotti. Il primo ha realizzato otto reti con la maglia del Genoa ma in estate rientrerà al Sassuolo dopo il prestito, è un classe 1999 che può ancora crescere. Il secondo invece potrebbe partire in caso di rottura con il Torino e a cifre sotto i 30 milioni di euro.

Belotti in questa annata ha realizzato tredici reti in 33 gare e sta dando una mano per raggiungere la salvezza.