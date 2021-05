Milan, da Donnarumma a Tomori e Belotti | Come cambierebbe il mercato senza Champions

Da Donnarumma e Calhanoglu a Belotti e Tomori: come cambierebbe il mercato del Milan con o senza Champions League

Tutto rimandato all’ultima giornata. Solo l’Atalanta di Gasperini sfrutta il “match point” Champions e, per il terzo anno consecutivo, conquista la qualificazione alla massima competizione europea. Missione che non è invece riuscita al Milan: i rossoneri sono stati fermati a San Siro dal Cagliari aritmeticamente salvo nelle ore precedenti e si giocheranno tutto nell’ultimo turno, a Bergamo proprio contro i nerazzurri. La squadra di Pioli è obbligata a vincere in caso di successo della Juve a Bologna. Un traguardo che influenzerà inevitabilmente anche il calciomercato estivo di entrambe le società. Da Donnarumma a Belotti, ecco come cambierebbe il mercato del Milan con o senza Champions League. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, bomber ai ferri corti | Occasione in Premier

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, ‘voglia’ di Europa per Cannavaro

Calciomercato Milan, Donnarumma e non solo | Champions decisiva!

L’accesso alla massima competizione europea deciderà in primis il futuro di Donnarumma e Calhanoglu. Il portiere rossonero, in particolare, ha le idee già chiare per la prossima stagione: vuole esordire e giocare in Champions League. Chi tra Milan e Juve vi accederà diventa dunque la favorita per il giocatore, così come per il fantasista turco. Il mancato accesso in Champions ridimensionerebbe anche gli obiettivi in attacco: Belotti e Vlahovic, infatti, sono entrambi valutati oltre 40 milioni di euro (addirittura 60 il centravanti serbo della Fiorentina) e il club rossonero potrebbe andare all’assalto solo con gli introiti derivanti dalla massima competizione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Vazquez, futuro tra Spagna e Italia: possibile il ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, attacco ‘demolito’ | “Sono da metà classifica”

La non qualificazione complicherebbe anche le conferme di Tomori e Brahim Diaz: il difensore di proprietà del Chelsea, in particolare, ha ampiamente convinto la dirigenza ma per il suo riscatto dai Blues serviranno 28 milioni di euro. La sfida all’Atalanta, insomma, cambierà il Milan del presente e soprattutto del futuro.