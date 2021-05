Nuovo indizio per l’addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus, arrivano anche le parole riguardo la possibile nuova destinazione

È ormai in chiusura la terza stagione alla Juventus per Cristiano Ronaldo, che probabilmente al momento della firma nell’estate del 2018 sperava di vivere delle annate ancor più importanti. Sono arrivati quattro titoli e mercoledì si scenderà in campo per conquistarne un altro, ovvero la Coppa Italia, ma in Europa i risultati sono stati tutt’altro che positivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big via anche con la Champions | Il sostituto dal Sassuolo

Le eliminazioni contro Ajax, Lione e Porto hanno rappresentato delusioni troppo grandi e nell’ultima ha inciso in negativo proprio Cristiano Ronaldo, che ha disputato due prestazioni al di sotto delle aspettative. A questo punto il portoghese potrebbe essere anche stanco dell’avventura alla Juventus e ci sono diversi dubbi sul suo futuro, visto che non è da escludere un addio in estate nonostante resti ancora un anno di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Conte e non solo | Rivoluzione nella dirigenza!

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: “Opzione United la più forte”

Nella notte appena trascorsa, un camion si è recato a casa Ronaldo per effettuare un trasloco di auto: potrebbe trattarsi di una semplice manutenzione oppure un altro segnale di addio. Il suo futuro è in bilico e tra le squadre interessante sembrerebbero esserci Manchester United e Sporting Lisbona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dalla Bundesliga | La conferma

Il giornalista Graziano Campi, intervenuto a ‘Top Calcio 24’, ha parlato così del suo futuro: “L’opzione United è la più forte per il futuro di Ronaldo”. I ‘Red Devils’ devono chiaramente valutare le cifre, in quanto al momento Ronaldo prende 31 milioni di euro all’anno e inoltre la Juventus potrebbe richiedere 29-30 milioni di euro.

Con quella cifra, infatti, i bianconeri eviterebbero la minusvalenza e per questo è importante provare a incassare qualcosa da un’eventuale cessione.