La Juventus lavora per il futuro e può esserci presto un addio a centrocampo: il calciatore sogna il ritorno in patria

Restano due partite da giocare alla Juventus in questo finale di stagione, che vuole chiudere nel migliore dei modi la propria annata complicata attraverso la conquista della Coppa Italia in finale con l’Atalanta e cercando di raggiungere un posto in Champions League, anche se non dipende soltanto dai bianconeri.

In questa annata le sconfitte sono arrivate fin troppe sconfitte e la causa riguarda anche un centrocampo di poca qualità. Tra le delusioni c’è sicuramente Aaron Ramsey, che ha giocato poco per via dei troppi infortuni e quando è sceso in campo non è riuscito a incidere quasi mai sulle gare, fornendo prestazioni al di sotto delle aspettative.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: il gallese sogna il ritorno all’Arsenal

Il gallese non si è mai trovato in sintonia con la Juventus e in questi due anni ha impressionato poche volte. Sia con Sarri che con Pirlo non è andata bene e a questo punto non è da escludere un addio già nella prossima estate, qualora dovesse arrivare qualche offerta interessante.

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Aaron Ramsey starebbe sognando un ritorno all’Arsenal dopo due stagioni in Serie A. I ‘Gunners’ però dovrebbero pagare un ingaggio da circa 7 milioni di euro, ovvero quello che percepisce attualmente alla Juventus, oltre al cartellino dal valore di circa 18-20 milioni di euro.

Ramsey dunque sembra essere in uscita dalla Juventus e per questo si cerca una nuova soluzione per il futuro.