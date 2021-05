Il futuro di Pirlo alla Juventus è ormai compromesso in vista della prossima stagione: arriva l’annuncio sul futuro del possibile sostituto

Corsa Champions League ancora viva per la Juventus. Si deciderà tutto all’ultima giornata, ma lo scialbo e deludente pareggio interno del Milan contro il Cagliari ha aumentato non poco le speranze di conquista dell’obiettivo in casa ‘Vecchia Signora’. I rossoneri, infatti, domenica prossima se la vedranno con l’Atalanta. I bergamaschi si sono già assicurati un posto tra i primi quattro in classifica, ma lo scontro rimane comunque molto complicato. A prescindere dal finale di stagione – compresa la Coppa Italia – il futuro di Andrea Pirlo rimane in bilico in sede di calciomercato. Il suo profilo è senza dubbio compromesso e in estate probabilmente si opterà per l’addio. Nel frattempo, arrivano brutte notizie riguardo ad un possibile sostituto in Serie A. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, ecco la Juventus di Gattuso | Doppio sogno e sei addii!

Calciomercato Juventus, si allontana il post Pirlo: annuncio

Sta per finire la peggior stagione della Juventus da dieci anni a questa parte. Una vera delusione che potrebbe dare vita a diversi addii anche in caso di conquista della qualificazione in Champions League. Uno dei più probabili, al momento, è senza dubbio quello di Pirlo. La società, perciò, si muove alla ricerca di possibili sostituti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, via Dybala per il bomber | Tutti i dettagli

Sul taccuino di Paratici Zidane e Allegri sono in cima alla lista. Occhio, però, anche a soluzioni più low cost, specialmente con l’approdo in Europa League. In questo senso, il nome di Simone Inzaghi è un’opzione. Arriva, però, un importante annuncio da parte di Ilario Di Giovambattista – giornalista di ‘Radio Radio’ – sul suo futuro alla Lazio: “Ieri sera si sono incontrati credo all’ Olgiata e c’erano sicuramente Lotito, Inzaghi e Farris. Ha partecipato al vertice anche Igli tare. L’accordo per il rinnovo è fatto, sono d’accordo su tutto. Quello più stizzito è il presidente Lotito, che non ha preso bene la sconfitta al derby e anche per le partite precedenti, perché ritiene che la Lazio potesse andare in Champions”.

Di Giovambattista conclude: “Si sono dati 24 ore per le firme. Alla fine è prevalso per Inzaghi l’amore per la Lazio e la voglia di rimanere”. Rinnovo, quindi, in vista per Inzaghi, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Continua la ricerca della Juventus per il post Pirlo.