Una stagione deludente per Dejan Kulusevski, che non è riuscito ad imporsi alla prima stagione con la maglia della Juventus

Imporsi in una big dopo un anno al Parma non è così semplice. Lo sa bene il talentuoso giocatore svedese della Juventus, Dejan Kulusevski, che ha attraversato una stagione tra alti e bassi. Finora ha messo a segno sei reti condite da cinque assist vincenti complessivamente in maglia bianconera. Ora il suo futuro potrebbe essere già altrove visto che il club torinese vorrebbe puntellare la propria rosa. Inoltre, ci sarà da capire se Andrea Pirlo sarà ancora l’allenatore della Juventus anche a partire dalla prossima stagione per programmare insieme l’anno che verrà.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter e Roma, Chierico: “Conte simile a Mourinho. Non ho dubbi sul futuro”

Calciomercato Juventus, Kulusevski non entusiasma: idea scambio con Kean

Lo stesso allenatore bresciano della Juventus l’ha spesso cambiato di posizione: prima da seconda punta, poi da esterno a destra o a sinistra, per poi riproporlo in coppia con Cristiano Ronaldo nel big match di campionato contro l’Inter. Anche qui lo svedese ha deluso le aspettative senza brillare più di tanto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Benzema | Svolta inattesa

Il suo profilo continua a piacere in modo particolare in Premier League con l’idea suggestiva di Carlo Ancelotti che lo vorrebbe portare all’Everton. In questo modo potrebbe nascere uno scambio top in Inghilterra con Moise Kean, attualmente in prestito al PSG e pronto a giocare gli Europei con la maglia dell’Italia. Entrambi i calciatori hanno una valutazione intorno ai 40-45 milioni di euro per uno scambio alla pari.

Lo stesso giocatore svedese potrà mettersi in mostra anche agli Europei in programma tra giugno e luglio. Ancora una volta Kulusevski dovrà dimostrare tutto il suo valore facendo così il salto di qualità a livello mentale. In questa stagione, infine, la dirigenza bianconera insieme a Pirlo ha commesso tanti errori di valutazione. Il futuro dovrà essere più roseo che mai dimenticando in fretta questa stagione ricca di colpi di scena.