La Juventus ripartirà molto probabilmente da un nuovo tecnico: l’idea Gattuso può portare un doppio colpo e ben sei cessioni durante il calciomercato estivo

Un’annata decisamente sotto le aspettative quella della Juventus targata Pirlo. Molto probabilmente anche l’ultima dell’ex centrocampista alla guida della ‘Vecchia Signora’, nonostante l’ingresso alla prossima Champions League sia adesso più probabile che nei giorni scorsi. In ottica calciomercato, però, la Juventus guarda oltre ed il nome di Rino Gattuso per guidare il gruppo bianconero si fa sempre più insistente. Con l’attuale allenatore del Napoli che lascerà la società di De Laurentiis e potrebbe dunque trasferirsi a Torino, il piano per il mercato sembra già ben definito. Sarebbero sei le cessioni in casa Juventus, alcune decisamente importanti, per lasciare spazio all’approdo di due gioielli, fedelissimi dell’ex numero otto del Milan.

Calciomercato Juventus, sogno Koulibaly e non solo: il ‘piano’ con Gattuso

Gattuso alla Juventus firmerebbe una rivoluzione alla rosa bianconera che vedrebbe ben sei cessioni. Da Ramsey in scadenza nel 2023, valutato 20 milioni e che ne percepisce ben 7 netti all’anno, fino ad Arthur che non ha convinto a pieno ed ha una valutazione di circa 45-50, passando per Bonucci (15 milioni) e Chiellini, che dirà addio a scadenza. A salutare la Juventus potrebbe esserci anche Kulusevski, il cui cartellino si attesta in circa 40 milioni.

Discorso analogo per Dybala, ad un anno dalla scadenza e valutato 60 milioni. Un ricco elenco di cessioni che, tuttavia, porterebbe all’assalto a due profili di assoluto spessore dal Napoli. Il sogno è Kalidou Koulibaly, da sempre stimato negli ambienti bianconeri e che gli azzurri farebbero partire per almeno 60 milioni. In seconda battuta, occhi sul pilastro dell’attuale squadra di Gattuso.

Per Zielinski, in scadenza nel 2024, serviranno non meno di 55 milioni. Il futuro di CR7 potrebbe cambiare, con una possibile permanenza visto che l’agente del portoghes (Jorge Mendes) è lo stesso di Gattuso: il potente procuratore potrebbe dunque avere enorme peso per il destino di Ronaldo in bianconero.