Il numero dieci è sempre in scadenza a giugno 2022. Col suo addio la Juventus può piazzare il super colpo in Spagna: ecco i dettagli

Champions o, probabilmente, non Champions, per la Juventus sarà comunque una mezza rivoluzione da fine maggio in avanti. Oltre a Pirlo e qualche dirigente, su tutti Paratici, potrebbero lasciare Torino anche diversi calciatori. In particolare Cristiano Ronaldo, anche se il contratto da 31 milioni netti rappresenta un grosso ostacolo all’addio, ma pure quel Paulo Dybala ancora in scadenza a giugno 2022 come il fuoriclasse portoghese. Del resto la trattativa per il rinnovo dell’argentino è ferma al palo da mesi e all’orizzonte non si intravedono spiragli per un accordo considerata la permanente distanza tra domanda (sui 12 milioni) e offerta che sfiora i 10 bonus inclusi. Offerta che non sappiamo se sia valida ancora dopo il no, anzi la non risposta dell’argentino e di chi lo rappresenta.

Dove sarà il futuro di Dybala? Domanda che ci facciamo ma a cui facciamo fatica a rispondere. Verosimile in Premier, del resto più di una big inglese è interessata a lui e ha il budget necessario per soddisfare le richieste del classe ’93 di Laguna Larga e quelle della società presieduta da Andrea Agnelli, ovvero almeno una cinquantina di milioni. La cifra che eventualmente incasserebbe dalla vendita del 27enne, autore di una stagione altamente negativa complici diversi guai fisici, il club bianconero potrebbe ‘investirla’ per quel centravanti che nella rosa manca da qualche anno. Per Icardi? No, per un ‘pallino’ sia di Zidane che di Allegri, i due candidati al dopo Pirlo: Karim Benzema.

Calciomercato Juventus, Dybala ‘finanzia’ il colpo Benzema: le cifre

Trentatré anni compiuti a dicembre, secondo indiscrezioni ispaniche lascerebbe il Real in caso di approdo di Raul sulla panchina delle ‘Merengues’. Motivo? Sarebbe sulla ‘black list’ del 43enne attuale allenatore del Real Castilla e indiziato numero uno alla successione di Zidane. La Juve potrebbe offrire sui 20 milioni per il cartellino di Benzema, garantendo al transalpino un triennale da 24 milioni netti, circa 36 lordi col famoso Decreto Crescita.

