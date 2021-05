Cristiano Ronaldo sembrerebbe più vicino a dire addio alla Juventus al termine dell’attuale stagione: indiscrezione clamorosa sul futuro dell’asso lusitano

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere davvero lontano dalla Torino bianconera, nonostante la scadenza del contratto con la Juventus ferma al 30 giugno 2022. La stagione deludente che potrebbe concludersi con il mancato ingresso in Champions League (dipende quasi tutto dal Milan), rischia dunque di allontanare l’asso portoghese dalla Serie A. Arriva in tal senso una clamorosa indiscrezione che appare come una conferma dell’imminente divorzio tra l’attaccante 36enne ed il club di Andrea Agnelli nel prossimo calciomercato estivo. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ il vicino di casa di Cristiano Ronaldo, Luciano Saroglia, ha riportato quello che, a tutti gli effetti, sembrerebbe una prova dell‘imminente cessione della punta ex Manchester United e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, indizio e addio: “Ronaldo sta traslocando”

Saroglia ha esordito: “Essendo torinese, tifo l’unica squadra di Torino: il Toro. Ma quando Cristiano Ronaldo si è trasferito tre anni fa, arrivarono due camion per scaricare le automobili. Ieri, verso le 23:30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo, che le ha controllate e ha controllato le operazioni”.

“È improbabile che sia un trasloco Torino per Torino, manca una settimana alla fine del campionato e porta via le macchine“, ha concluso il vicino, “sentivamo i dialoghi con gli autisti ma non erano in italiano, hanno fatto tutto con la massima cura”.

In questa stagione con la maglia della Juventus, CR7 ha messo a segno ben 36 reti tra campionato e coppe, con 4 assist in 43 apparizioni complessive.