Momento di pianificazione per le big: un allenatore al passo d’addio, ma Allegri non è il prescelto per sostituirlo e la Juventus spera

La stagione volge al termine e per le big del calcio europeo è tempo di pianificare il futuro. Punto di partenza per ogni squadra è l’allenatore: mentre alcuni club hanno forti certezze sul proprio condottiero, altri sono pronti a cambiare per diverse cause. In bilico, in Serie A, c’è la panchina della Juventus, dove Andrea Pirlo potrebbe non essere confermato anche in caso di conquista di un posto in Champions League. Il futuro bianconero potrebbe essere legato a quanto accade a Barcellona, con risvolti interessanti.

Calciomercato Juventus, via l’allenatore

Il Barcellona ha vissuto un campionato difficoltoso, complicato dalla prematura eliminazione dalla Champions League per mano del PSG. La squadra catalana è matematicamente fuori dai primi due posti della ‘Liga’: decisivi i due pareggi e la sconfitta nelle ultime tre partite giocate. Il futuro di mister Koeman è in bilico, nonostante abbia ancora un anno di contratto.

Secondo quanto riferisce ‘Actu Foot’, Ronald Koeman non sarà al 99% l’allenatore del Barcellona nella prossima stagione. La società sembra aver già tratto le conclusioni, ma a chi affidare il nuovo corso dei catalani? Qui entra in gioco la Juventus, visto che entrambi i club hanno puntato Massimiliano Allegri. Gli spagnoli, però, avrebbero un’altra priorità.

Calciomercato Juventus, ritorno di Allegri

Il Barcellona è pronto ad affidarsi a Xavi: il talentuoso centrocampista – vincitore di 4 Champions League con i catalani e autore in carriera di ben 767 presenze in blaugrana – è a caccia della sua prima esperienza da allenatore tra i big. Tanta gavetta nelle giovanili del Barcellona, poi l’esperienza all’Al-Sadd con cui ha vinto campionato e coppa nazionale.

La società ha messo Xavi come priorità, con Allegri ‘scartato’. La notizia può essere ben ricevuta in casa Juventus dove – in caso di addio di Pirlo – il toscano resta tra le prime alternative. Con il Barcellona fuori dai giochi, aumentano considerevolmente le chance di vedere Massimiliano Allegri guidare nuovamente la Juventus dalla prossima stagione.