Notizia shock in casa Inter rivelato dal giornalista Luca Mombiano in merito al futuro di Antonio Conte

A pochi giorni dalla gloriosa vittoria dello scudetto conquistato, arriva una notizia shock in casa Inter che riguarda una cessione. A riportarla è il giornalista Luca Mombiano in diretta su ‘Juventibus’ dove ha dichiarato che Antonio Conte non sarà più il tecnico dell’Inter dalla prossima stagione.

Calciomercato Inter, rivelazione shock su Conte

Il giornalista ha dichiarato che che il tecnico salentino ha deciso di lasciare la panchina nerazzurra lo comunicherà alla società e a Steven Zhang prima di domenica, giorno che chiuderà la stagione dell’Inter con l’ultimo partita di campionato.

Già la scorsa estate l’Inter e Conte si erano trovati più o meno nella stessa identica situazione. Dopo la vittoria del campionato sembrava certa la permanenza dell’ex Chelsea sulla panchina nerazzurra ma le indiscrezioni lasciano presagire un epilogo inatteso per l’Inter. In un mercato in cui la società nerazzurra dovrà ridimensionare i costi, la perdita eventuale del suo allenatore porterebbe ad un cambio repentino di strategia.