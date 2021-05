Stefano Sensi ha attraversato una stagione ricca di infortuni. Il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inter: idea di scambio suggestiva

Dopo la vittoria dello Scudetto l’Inter dovrà così programmare la prossima stagione tra acquisti e cessioni eccellenti. Potrebbe così dire addio anche il centrocampista Stefano Sensi, che non ha attraversato una stagione da protagonista in maglia nerazzurra. Ancora tanti infortuni gli hanno impedito di dimostrare tutto il suo valore: fino alla fine l’ex Sassuolo cercherà di rientrare tra i convocati del Ct Roberto Mancini in vista dell’Europeo in programma tra giugno e luglio. Le sue qualità tecniche sono indiscutibili, ma quello che gli manca di più è la continuità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Benzema | Svolta inattesa

Calciomercato Inter, Sensi può dire addio: scambio con la big

Così come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” il suo profilo sarebbe stato monitorato attentamente dallo Shakhtar Donetsk visto che Roberto De Zerbi sarà quasi sicuramente il prossimo allenatore della compagine ucraina. L’attuale allenatore del Sassuolo ha annunciato il suo addio e in passato ha speso sempre parole d’elogio al suo ex centrocampista, che poi è passato all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter e Roma, Chierico: “Conte simile a Mourinho. Non ho dubbi sul futuro”

L’idea suggestiva potrebbe essere quella di un’idea di scambio con il giovane centrocampista brasiliano Marcos Alonso. Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda il futuro di Sensi. In questa stagione il sudamericano ha collezionato 33 presenze complessivamente con due gol e due assist vincenti. Il classe 2000 potrebbe così volare in Serie A per mettere in mostra tutto il suo potenziale con un’idea davvero suggestiva.

L’Inter dovrà così programmare la prossima stagione per essere protagonista anche a livello europeo. La società nerazzurra incontrerà in settimana Antonio Conte per concordare le linee guida anche in vista del prossimo anno. L’allenatore leccese vorrebbe continuare il percorso di crescita alla guida della compagine nerazzurra, ma tutto potrebbe cambiare improvvisamente con il possibile addio a sorpresa.