L’avventura di Ivan Perisic all’Inter potrebbe essere giunta alle battute conclusive. I nerazzurri fanno una valutazione sul croato che potrebbe piacere in Premier

Archiviata la vittoria dello scudetto e con la questione stipendi ancora da sciogliere, l’Inter è già proiettata alla prossima stagione, con la società che sta programmando le mosse da compiere. Dal punto di vista del calciomercato sarà importante abbassare il monte ingaggi per far respirare i conti, mentre in entrata tra le priorità ci sono un nuovo esterno sinistro e un centrocampista. Nello specifico sulla corsia mancina resta ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic, laterale offensivo croato che dopo il prestito al Bayern è riuscito a rilanciarsi ed imporsi con discreta continuità anche a Milano alla corte di Conte. Nonostante un ritrovato rendimento e centralità nel progetto Inter, resta comunque apertissima l’ipotesi di un addio. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Perisic in uscita: scambio con l’Arsenal

La causa principale di un possibile addio di Perisic è da ricercare nell’alto stipendio del calciatore, che pesa sulle casse nerazzurre per circa 5 milioni di euro netti. L’ex Bayern a tratti ha anche convinto ma Conte preferirebbe comunque un altro tipo di esterno sinistro, altro motivo per cui il croato è in uscita.

A tal proposito il croato potrebbe avere ancora mercato in Inghilterra, rilanciando in auge l’ipotesi Arsenal ventilata qualche anno fa. Nello specifico l’Inter potrebbe provare ad imbastire uno scambio alla pari col centrocampista svizzero Granit Xhaka, già accostato al club milanese a più riprese nelle scorse sessioni di mercato e pronto ora a lasciare Londra. L’ex Gladbach ha il contratto in scadenza 2023, ed una valutazione sui 20 milioni di euro scarsi che potrebbe allinearsi con quella fatta dall’Inter su un Perisic rilanciato a buoni livelli. Così facendo la società di Zhang si libererebbe di un ingaggio pesante a sinistra per potenziare la mediana e lasciar spazio ad un nuovo ingresso in fascia.