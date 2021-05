L’Inter di Antonio Conte, vista la situazione economica, potrebbe puntare su uno scambio nel prossimo calciomercato: nel mirino c’è Gosens dell’Atalanta

L’Inter di Antonio Conte è a caccia di rinforzi sulla fascia sinistra in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I nerazzurri, che quest’anno hanno visto alternarsi principalmente Darmian e Perisic, cercano un giocatore che possa far fare il vero e proprio salto di qualità su quella corsia ed il nome più caldo resta quello di Robin Gosens dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, esterno anche nel mirino della Juventus. Il giocatore orobico ha il contratto in scadenza nel 2022, ma i nerazzurri hanno un’opzione per rinnovarlo di un’altra stagione. Il suo valore in sede di mercato si aggira attorno ai 35 milioni di euro.

C’è però un problema in casa Inter ed è dato dalla situazione economica della società meneghina. Molto probabilmente infatti, le operazioni in entrata dei nerazzurri la prossima estate saranno autofinanziate, ovvero ricavate dai soldi delle cessioni o attraverso la formula dello scambio. Quest’ultima ipotesi potrebbe essere messa in atto proprio per Gosens con tre profili potenzialmente interessanti per l’Atalanta.



Calciomercato Inter, idea di scambio per Gosens | I dettagli

L’Inter potrebbe quindi proporre uno scambio all’Atalanta per Gosens con diversi elementi della rosa nerazzurra protagonisti. Il primo sarebbe Federico Dimarco che, al termine di questa stagione, rientrerà alla base ed è già ben allenato negli schemi tattici di Ivan Juric, discepolo proprio di Gasperini. Un’altra pedina da inserire potrebbe essere scelta fra i profili di Roberto Gagliardini, arrivato in nerazzurro proprio dai bergamaschi, e Stefano Sensi, in uscita dalla Beneamata.

Il primo non ha trovato molto spazio in questa stagione e già in diverse occasioni è stato accostato ad un ritorno all’Atalanta dove ritroverebbe il suo mentore Gian Piero Gasperini, allenatore che per primo l’ha lanciato nel campionato italiano di Serie A. Il secondo invece sarebbe in cerca di riscatto dopo un anno e mezzo segnato dagli infortuni che l’hanno costretto praticamente ai margini del progetto tecnico dell’Inter.