Settimana complicata per il Milan che è atteso dal difficile match con l’Atalanta: arriva la pesante critica ad alcuni rossoneri

Uno 0-0 contro il Cagliari già salvo che sembra aver complicato non poco i piani del Milan per la corsa Champions. Con la Juventus ad un punto di distanza e l’obbligo di vincere contro l’Atalanta nell’ultima giornata di Serie A, per i rossoneri sarà una settimana sicuramente complicata e tesa da vivere. In tal senso, arriva la durissima critica ai rossoneri da parte del giornalista Fabio Ravezzani che, su Twitter, ha messo nel mirino l’attacco a disposizione di Pioli. Dagli ultimi colpi di calciomercato a chi veste la maglia del ‘Diavolo’ da diverse stagioni. Il reparto avanzato milanista ha deluso contro il Cagliari e finisce al centro delle critiche del direttore di ‘Telelombardia’: ecco le sue parole.

Calciomercato, delusione Milan: “Attaccanti non da Champions”

“Resto dell’opinione che il principale problema del Milan sia la modestia del reparto offensivo” ha esordito Ravezzani attraverso il proprio profilo Twitter dopo la scialba prestazione del ‘Diavolo’ contro il Cagliari. Il giornalista non le manda a dire e mette nel mirino quasi tutto il reparto avanzato a disposizione di Pioli.



“Giocatori come Saelemaekers, Diaz, Leao, Castillejo e Rebic sono (senza offesa) da Bologna, Verona, Sassuolo o Fiorentina. Non da squadra che punta alla Champions”. Parole dure in seguito ad una gara che può aver compromesso il futuro cammino europeo della squadra di Pioli.



Con la Juventus impegnata settimana prossima a Bologna, al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo sarà complicatissimo strappare i tre punti all’Atalanta di Gasperini.