Il calciomercato può regalare la prima sorpresa: Josip Ilicic pronto a lasciare l’Atalanta con Gasperini deciso a sostituirlo con un giocatore del Sassuolo

La stagione volge al termine e per le società di calcio è già tempo di pianificare le mosse di calciomercato. Manca solo una giornata alla fine del campionato, ma diverse squadre hanno già raggiunto i propri obiettivi. Tra queste c’è l’Atalanta, già sicura di un posto nella prossima Champions League per il terzo anno consecutivo. Un’impresa straordinaria, ma che non lascia la ‘Dea’ libera da alcune possibili cessioni illustre. L’ultima suggestione parla di un possibile addio di Josip Ilicic.

Calciomercato, Ilicic via dall’Atalanta

Le strade di Josip Ilicic e dell’Atalanta potrebbero separarsi al termine della stagione. Come si legge nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ lo sloveno può lasciare Bergamo nonostante abbia ancora un anno di contratto. Sei gol, dieci assist in campionato, ma un rapporto non perfettamente saldo con mister Gasperini e un’idea sempre più concreta di nuove esperienza.

L’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Ilicic ed avrebbe già il sostituto. Il riferimento – sempre per il quotidiano – è a Jeremie Boga del Sassuolo. Il giocatore, diverso da Ilicic, piace a Gasperini perché in grado di cambiare passo in velocità. Classe 1997, ha un contratto con i neroverdi sino al 2022, ma l’addio a fine stagione di mister De Zerbi potrebbe portarlo a prendere nuove strade.