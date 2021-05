Hakan Calhanoglu è stato messo nuovamente nel mirino dai tifosi del Milan: tante critiche sui social per il talentuoso giocatore turco

Il Milan non ha approcciato al meglio la sfida decisiva in ottica Champions contro il Cagliari. Una prestazione non troppo esaltante per i rossoneri, in particolar modo da Hakan Calhanoglu che è stato molto impreciso. Il talentuoso giocatore turco ha svelato nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport la sua voglia di conquistare la qualificazione alla massima competizione europea in maglia rossonera. In campo, però, non si è visto un grande spettacolo con tanti errori in rifinitura e in conclusione da parte del turco.

Milan-Cagliari, Calhanoglu criticato dai tifosi

Nelle scorse settimane lo stesso trequartista rossonero, in scadenza di contratto con il Milan, è stato accostato anche alla Juventus per un nuovo progetto della sua carriera. Sui social sono arrivate numerose critiche da parte dei tifosi rossoneri: “Calhanoglu ha ignorato completamente Calabria che chiamava palla da calcio d’angolo, era tutto solo lasciato dal Cagliari.. Lo avete visto?”.

Poi ancora si può leggere: “E così Calhanoglu chiede più soldi”, “Calhanoglu sta dimostrando di essere un giocatore da Dinamo Zagabria, Galatasaray al massimo”. Infine, anche un consiglio al talentuoso turco: “VATTENE CALHANOGLU”.

Una prestazione sottotono per il rossonero che non ha regalato le solite giocate da fuoriclasse. Le sue conclusioni sono terminate tutte abbandonantemente fuori soffrendo la fisicità della retroguardia del Cagliari.