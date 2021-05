Juventus-Inter, Brozovic non ci sta | "Partita scandalosa"

Juventus e Inter è la sfida infinita del calcio italiano, che continua anche il giorno dopo con le parole di Brozovic

La vittoria del Napoli contro la Fiorentina ha messo nei guai la Juventus, che ora deve sperare in un risultato positivo del Cagliari col Milan. I bianconeri ieri hanno vinto 3-2 contro l’Inter, ma l’episodio del rigore che ha regalato i tre punti alla Juve non è andato giù ai calciatori nerazzurri. Tante sono state le proteste non solo durante il match, ma anche nel postpartita. Uno dei più caldi è Marcelo Brozovic, che ha anche preso un cartellino rosso per un fallo su Cuadrado.

Juventus-Inter, Brozovic non ci sta

Marcelo Brozovic, sul proprio profilo Instagram, ha postato una foto di Juventus-Inter e un commento riguardo l’arbitraggio di Calvarese. Ecco le parole del centrocampista croato: “Sempre forza Inter! Partita scandalosa“. A seguito, l’emoji di un pagliaccio. Chiaro riferimento alle decisioni del direttore di gara, all’ultima partita della sua carriera.

Ha fatto molto discutere il rigore della vittoria assegnato alla Juventus, per un presunto fallo di Perisic su Cuadrado. In realtà, è stato l’esterno colombiano a scalciare quello dell’Inter e Calvarese ha preso la decisione sbagliata. Questo, evidentemente, non è andato giù a Brozovic.