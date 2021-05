Vittoria per la Juventus contro l’Inter, ma continuano le polemiche: duro attacco a Chiellini da parte di un famoso giornalista

Vittoria sofferta per la Juventus contro l’Inter. Il match, però, ha dato vita a varie polemiche dovute all’arbitraggio senza dubbio discutibile di Calvarese. Il giudice di gara ha fischiato ben tre rigori durante la sfida, di cui due a favore dei bianconeri – il secondo realizzato da Cuadrado decisivo per la conquista dei tre punti – e uno a favore dei nerazzurri. I penalty sfruttati dagli uomini di Pirlo hanno generato molti dubbi tra gli spettatori. Ad infuocare ulteriormente gli animi sono arrivate anche due espulsioni (entrambe per doppia ammonizione) per Bentancur e Brozovic. Le polemiche sono continuate in giornata ed è stato preso di mira anche l’atteggiamento in campo di Giorgio Chiellini, duramente attaccato da un famoso giornalista.

Juventus, il giornalista attacca Chiellini: “È antisportivo”

Il derby d’Italia non è mai un match tranquillo. L’appellativo stesso sta a rappresentare un enorme quantità di fascino, storicamente parlando. Il tutto si amplifica, poi, se si tratta di una probabile chiamata da dentro o fuori per l’accesso alla Champions League per una delle due squadre, con quella che è stata sicuramente la peggior stagione bianconera da dieci anni a questa parte. Come accade spesso in questi casi, sono insorte numerose polemiche da parte dei tifosi e non solo a causa di decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

Le lamentele sono proseguite anche in questa giornata ed è stato preso di mira Giorgio Chiellini. Il centrale della ‘Vecchia Signora’, che aveva procurato il primo rigore ai compagni poi trasformato da Ronaldo, è stato accusato di atteggiamento irregolare in campo dal famoso giornalista Fabio Ravezzani. Ecco le sue parole diffuse tramite il proprio profilo Twitter: “Chiellini ricorre sempre allo stesso espediente quando contrasta un avversario nella sua o altrui area: saltare, cacciare un urlo e cadere rovinosamente. Lo trovo molto antisportivo e piuttosto deprimente. Però spesso funziona”.

Queste le parole del collega, che sferra un pesante attacco a colui che per anni è stata la colonna portante della retroguardia della Juve e che potrebbe optare per l’ipotesi ritiro a fine stagione. Nel frattempo, i bianconeri rimangono concentrati sulla lotta Champions, che si deciderà all’ultima giornata.