Il futuro di Hakan Calhanoglu è molto incerto. Il turco, in scadenza di contratto, ha svelato ciò che succederà nei prossimi giorni con il Milan

Il Milan non vede l’ora di arrivare in zona Champions. La compagine rossonera scenderà in campo a San Siro domenica 16 maggio contro il Cagliari, che è arrivato già alla salvezza aritmetica. Tre punti che potranno essere decisivi per quanto riguarda la corsa Champions dopo l’aritmetica dell’Atalanta, che ha superato il Genoa nell’anticipo di sabato pomeriggio.

Calciomercato Milan, Calhanoglu chiarissimo sul futuro

Pochi minuti prima del fischio d’inizio ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il talentuoso giocatore turco del Milan, Hakan Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. Ai rossoneri bastano tre punti per tornare in Champions e così ha rivelato: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, l’obiettivo è la qualificazione e ora c’è questa nuova occasione”.

Infine, per quanto riguarda il suo rinnovo contrattuale ha rivelato: “Il mio sogno era giocare la Champions con il Milan, ma il mio futuro non dipenderà dalla qualificazione. Sono felice di stare qua, al termine della stagione deciderò il futuro con Maldini e Massara. Io rispetto le loro scelte”.

Dopo due anni il Milan è cresciuto in maniera esponenziale, soprattutto dopo l’arrivo nel gennaio 2020 di Zlatan Ibrahimovic. Un percorso incredibile con il ritorno già in Europa League prima del definitivo exploit in questa stagione. La Champions è distante soltanto tre punti, poi si potrà festeggiare la qualificazione.