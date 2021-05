Brahim Diaz è diventato l’uomo in più del Milan nel finale di stagione. La decisione dei rossoneri sul suo riscatto dal Real Madrid

Il Milan non vede l’ora di centrare la qualificazione alla prossima Champions per poi pensare così al fronte calciomercato. La società rossonera ha come priorità i rinnovi di diversi top player e il riscatto del talentuoso Brahim Diaz, arrivato dal Real Madrid. In questa stagione il giocatore spagnolo classe 1999 ha messo a segno sette gol e quattro assist vincenti complessivamente. E nel finale di stagione è diventato l’uomo in più con reti decisive uscendo fuori alla distanza.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, la sfida infinita | La stoccata di Brozovic

Calciomercato Milan, tutta la verità su Brahim Diaz

Arrivato in prestito dal Real Madrid, il Milan potrebbe pensare al riscatto del giocatore spagnolo come ha svelato ai microfoni di Sky Sport Massara: “Parleremo con il club spagnolo al termine della stagione. Con loro abbiamo un ottimo rapporto, vedremo se ci sono possibilità di vedere ancora Brahim in maglia rossonera”.

L’obiettivo della società milanese resta la qualificazione alla prossima Champions per poi programmare con cura la stagione che verrà. Stefano Pioli dovrebbe restare alla guida della compagine rossonera per tornare ad essere protagonista anche a livello internazionale dopo tanti anni di purgatorio.

Il futuro di Brahim Diaz sarà più chiaro al termine della stagione con i contatti tra Milan e Real Madrid sempre più frequenti.