Calciomercato Juventus, Raul 'taglia' Benzema | I dettagli

La Juventus è molto interessata a Karim Benzema: il centravanti del Real Madrid potrebbe liberarsi ‘grazie’ a Raul

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centravanti per ricostruire dopo un anno molto travagliato. L’anno scorso i principali candidati erano Luis Suarez e Edin Dzeko, ma alla fine c’è stato il ritorno di Alvaro Morata in prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo, dopo un grande avvio, è calato e non si è dimostrato all’altezza del suo compagno di reparto, Cristiano Ronaldo, autore di oltre 100 gol in tre anni in bianconero. Ecco perché Morata potrebbe ritornare alla base, e la Juve puntare su un top player. Il sogno resta Karim Benzema, che a Madrid sponda Real ha scritto la storia.

Juventus, Raul fa fuori Benzema

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, il prossimo allenatore del Real Madrid sarà l’ex bandiera Raul Gonzalez Blanco. Lo spagnolo avrebbe già pronta una lista di cessioni: tra questi giocatori da cedere c’è Karim Benzema, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. I Blancos vivono una situazione difficile a livello economico e hanno bisogno di tanti milioni per investire sul mercato.

La Juventus potrebbe arrivare a mettere le mani su Karim Benzema per circa 20-25 milioni di euro. Ronaldo ritroverebbe un vecchio amico e il francese sarebbe il centravanti preferito sia di Zinedine Zidane, sia di Massimiliano Allegri.