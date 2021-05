È corsa a tre tra Juventus, Milan e Napoli per il big di Serie A, ma sono i partenopei a essere in vantaggio grazie a Raiola

Giro di boa per il campionato: con lo scudetto conquistato dall’Inter e la retrocessione matematica per Parma e Crotone, mancano ancora la zona Champions (ed Europa League) da delineare, oltre ovviamente all’ultima squadra che scenderà in Serie B. Tra le squadre in corsa per la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie ci sono Atalanta, Napoli, Milan e Juventus, con le ultime tre che si stanno sfidando anche per un obiettivo niente male per il calciomercato, che proprio ieri ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ del suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Che scambio in Premier

Calciomercato Juventus e Milan, il Napoli pensa a Mkhitaryan | Addio Roma

Il gol di Henrikh Mkhitaryan ha sbloccato il derby della Capitale, che la Roma ha vinto per 2 a 0 contro i rivali della Lazio. Ma sul suo futuro nella città eterna, con Juventus, Milan e Napoli sullo sfondo, ci sono ancora molti dubbi, che neanche lui ha chiarito ai microfoni di ‘Dazn’ dopo la partita: “Vediamo, non posso dire niente. C’è ancora tempo per capire se rimarrò o no. Parleremo alla fine della stagione“, ha detto l’armeno. Ma non solo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Zidane-Juventus | ‘Bomba’ dalla Spagna

“Manca poco tempo? No, ce n’è ancora tanto. Mou ha fatto i complimenti per la vittoria? Grazie. È un piacere, sono innamorato di questa città, di questo club. Mi piace tutto qui. Ma ho ancora giorni per pensare e scegliere se rimanere qui o no“. E quindi, nonostante la Roma possa esercitare l’opzione per un altro anno di contratto, scattato alla ventesima presenza, serve l’okay di Mkhitaryan perché il matrimonio continui, oltre ovviamente al parere del nuovo tecnico José Mourinho, che il trequartista già conosce dai tempi del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, insidia Milan e Napoli | Caccia al difensore!

Intanto però, dicevamo, ci sono delle squadre di Serie A molto interessate all’armeno. E il Napoli, che ha un buon rapporto con l’agente del giocatore, Mino Raiola, potrebbe provare l’affondo lasciando al palo anche Juventus e Milan, che hanno messo gli occhi su Mkhitaryan. Il contratto in essere con l’Arsenal prevede che il trequartista guadagni 3 milioni netti l’anno contro i 5,3 milioni lordi, non pochissimo comunque, ma questa sembra non intimorire le tre squadre, che proveranno l’assalto nella prossima finestra di calciomercato.