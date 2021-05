Calciomercato Juventus e Milan, colpo a zero | Il Barça 'scarica' Depay

La Juventus e il Milan potrebbero mettere le mani su Memphis Depay, seguito anche dal Barcellona: ma occhio a Xavi

Juventus e Milan sono alla ricerca di nuove occasioni di mercato: rinforzare le rispettive rose è l’obiettivo di Fabio Paratici e Paolo Maldini. Per i bianconeri potrebbe non arrivare la qualificazione in Champions League, e ricostruire un nuovo ciclo vincente è l’obiettivo della dirigenza. D’altra parte, la squadra di Pioli dev’essere rinforzare, visto che è stata forse la mancanza di alternative a far dire addio prematuramente allo scudetto. Uno dei calciatori più seguiti è Memphis Depay, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l’Olympique Lione. Su di lui c’è forte il Barcellona, ma l’avvicendamento in panchina potrebbe cambiare le cose.

Juventus e Milan, Xavi ‘libera’ Depay

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘ARA‘, Xavi Hernandez è molto vicino a essere il nuovo allenatore del Barcellona. Un avvicendamento che vedrebbe Ronald Koeman lontano dalla Catalogna. L’olandese è il principale estimatore di Depay, che a questo punto finirebbe lontano dai radar del Barça. Una mossa che favorisce Juventus e Milan, che a quel punto avrebbero campo libero per darsi battaglia. L’attaccante si sta giocando la qualificazione in Champions con la maglia del Lione.