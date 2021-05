Scontro tra il bomber e il tecnico, con Juventus e Milan che fiutano l’occasione per il calciomercato in Premier League

La stagione è ormai agli sgoccioli e in Serie A manca da stabilire quali squadre si classificheranno per la prossima Champions League, con Inter e Atalanta già sicure del loro posto, e Juventus, Milan e Napoli a giocarsi gli altri due posti. Bianconeri e rossoneri inoltre potrebbero scontrarsi anche nella prossima sessione di calciomercato estiva, poiché avrebbero messo nel mirino lo stesso attaccante.

Questo sembrerebbe essere Tammy Abraham, bomber classe 1997 del Chelsea, che in questa stagione ha collezionato 32 presenze tra Premier League e coppe, mettendo a segno 12 gol e 6 assist. Ad avvicinare il bomber inglese all’addio al club inglese però sembrerebbe essere il rapporto con il tecnico Thomas Tuchel, che sembrerebbe essersi deteriorato negli ultimi tempi.

Calciomercato, frizioni tra Abraham e Tuchel: Juventus e Milan osservano

Sconfitta in finale di FA Cup per il Chelsea, che viene battuto dal Leicester con il gol di Tielemans. Ora i ‘Blues’ sono attesi dal Manchester City in finale di Champions League, ma i rapporti nello spogliatoio iniziano ad accendersi.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, la ragazza di Tammy Abraham, attaccante del Chelsea lasciato fuori per la finale di FA Cup, ha attaccato il tecnico Tuchel attraverso i social. Così a fine stagione l’attaccante inglese potrebbe riflettere su un addio al club inglese viste le frizioni nello spogliatoio. Sulle sue tracce ci sarebbero Juventus e Milan, che continuano a cercare rinforzi per la prossima stagione in attacco. Per riuscire a strappare il giovane talento al Chelsea però serviranno almeno 35 milioni, visto anche il contratto che ha scadenza nel 2023. Dunque dopo essere cresciuto nelle giovanili dei ‘Blues’, Tammy Abraham potrebbe decidere per un doloroso addio, con Juventus e Milan pronte all’assalto.