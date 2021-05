Da tempo la Juventus continua a seguire con interesse un bomber che ora milita in Francia: ipotesi di scambio

Continuano a essere vive le speranze della Juventus di entrare tra le prime quattro di Serie A e dunque qualificarsi per la prossima Champions League. Fondamentale è stata la vittoria di ieri contro l’Inter, che però potrebbe comunque non bastare. Qualificazione o non, importante sarà anche mettere in atto una grande rivoluzione nella prossima sessione estiva di calciomercato, che rinforzi la rosa in modo da farla tornare a essere competitiva in Italia e in Europa.

Così per la prossima stagione i bianconeri tornano a pensare ad un bomber a lungo osservato già ai tempi dell’Inter, ovvero Mauro Icardi. L’attaccante del PSG è da sempre nel mirino dei bianconeri, che in estate potrebbero pensare di affondare il colpo. Il club parigino per l’argentino chiede almeno 35 milioni, così potrebbe prendere piede l’ipotesi di scambio con un terzino bianconero.

Calciomercato Juventus, Icardi per rinforzare l’attacco: scambio con Danilo

Manca ancora una settimana al termine della stagione per la Juventus, che nonostante la finale di Coppa Italia in programma e l’ultima partita fondamentale di campionato, sta già lavorando alla prossima finestra di calciomercato estiva.

Uno degli obiettivi che torna ad essere nel mirino della società juventina potrebbe essere Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex Inter, che piace da tempo ai bianconeri. Per strappare l’argentino al club parigino, con il quale in questa stagione ha segnato 12 gol in 26 presenze, serviranno almeno 35 milioni. Così, visto che i francesi potrebbero non riscattare Florenzi dalla Roma, i parigini potrebbero chiedere in cambio Danilo alla Juventus. Il brasiliano in questa stagione ha totalizzato 44 partite, con un bottino di un gol e quattro assist. Uno scambio che farebbe contente entrambe le parti, visto che la Juventus cerca un attaccante e il PSG, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sembrerebbe pronto a scaricare Mauro Icardi.