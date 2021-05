Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus e ci sono tanti dubbi sul futuro: spunta una nuova offerta per l’estremo difensore

Sono giornate importanti per Gianluigi Buffon, che annunciato l’addio dalla Juventus e ora sta valutando cosa fare nella prossima annata. L’estremo difensore lasciò i bianconeri già nel 2018 per vivere un’annata al PSG, prima di tornare in maniera inaspettata come vice Szczesny. Questa volta invece ci sarà l’addio definitivo ma restano i dubbi sulla nuova squadra o sull’eventuale saluto definitivo al calcio.

Al momento infatti ci sono ancora due ipotesi sul futuro e soltanto le prossime settimane faranno sapere la decisione definitiva. Quasi sicuramente Buffon sta aspettando la chiamata giusta e stimolante per continuare a vivere emozioni tra i pali, ma qualora non dovesse arrivare allora ci sarebbe l’addio al calcio. Buffon è stato accostato anche al Milan oltre che al Monza negli ultimi giorni, ma al momento non c’è nessuna trattativa concreta in corso con la dirigenza del ‘Diavolo’.

Calciomercato Juventus, futuro Buffon: spunta l’offerta del Boca Junior

Sono tante le società in Europa e nel mondo che hanno visto il possibile addio di Buffon come occasione tra i pali. Oltre all’idea a sorpresa del Monza, infatti, da ogni parte del mondo ci sono società che stanno osservando la situazione e pensano all’affondo per ingaggiare uno dei portieri più forti della storia del calcio.

Ci ha provato il Flamengo nelle scorse giornate e ora sarebbe uscito anche l’interesse del Boca Juniors. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, il club argentino avrebbe preparato un’offerta per Buffon di un anno di contratto con opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione.

Dalla Spagna fanno sapere che Buffon non vedrebbe con cattivo occhio l’offerta del Boca Juniors, dove inoltre ritroverebbe il suo ex compagno Carlos Tevez.