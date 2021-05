La crisi economico-finanziaria obbliga l’Inter a considerare anche la cessione di uno o più titolarissimi. Lautaro e Bastoni nel mirino

Entro fine giugno l’Inter sarà chiamata a fare dei sacrifici per rimettere un po’ in sesto il bilancio e più in generale una situazione economico-finanziaria che fa rabbrividire anche se poi non è così diversa da quelle delle altre società italiane. La differenza sostanziale sta tuttavia nella proprietà, ovvero Suning, di fatto senza portafoglio poiché impossibilitata stando ai diktat del Governo cinese a esportare capitali all’estero. Parlavamo di sacrifici, che possono essere sia indolori che dolorosissimi. Indolori con riferimento alla vendita di quei giocatori che non rientrano nei piani, da Vecino ai rientranti dai rispettivi prestiti Joao Mario e Lazaro. Parliamo però di gente, per motivi diversi, mica semplice da piazzare…

Più facile invece trovare nuova collocazione ai big o ai cosiddetti titolarissimi e qui si entra nel campo delle partenze che almeno nell’immediato darebbero ossigeno alle case indebolendo al contempo la squadra di Conte, il cui futuro è ancora incerto pure per questo motivo. Nessuno dei big è incedibile, ma per due di questi indiscrezioni di calciomercato segnalano assalti concreti già per l’appunto con tanto di proposte sul tavolo. I nomi sono quelli di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Andando nel dettaglio: per l’attaccante argentino classe ’97 ci sarebbe il Real Madrid con una offerta da 60 milioni più l’azzeramento del conto Hakimi; per il difensore classe ’99 il Manchester City di Guardiola con una da 58 milioni di euro. Fatti due rapidi conti, da entrambi l’Inter potrebbe incassare qualcosa come 118 milioni di euro.

Calciomercato Inter, doppio accordo con Lautaro e Bastoni: i dettagli

Ricordiamo che con Martinez e Bastoni esiste già da tempo un accordo per il rinnovo dei contratti fino a giugno 2024. Per il numero 10 con annesso aumento dello stipendio fino a 4,5-5 milioni di euro più bonus e cancellazione dell’attuale clausola da 111 milioni di euro valida solo per l’estero oltre che dal 1° al 7 luglio; per il numero 95 intesa sui 4 milioni circa bonus inclusi. Mancano solo le firme, firme che a questo punto potrebbero non arrivare mai…

A.R.