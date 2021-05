Da tempo sul taccuino di Juventus e Milan, arriva l’indiscrezione: trovato l’accordo per l’approdo di Emerson Royal dal Barcellona nel prossimo calciomercato estivo

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, uno dei nomi maggiormente accostati a Juventus e Milan già nelle scorse sessioni di calciomercato, sarebbe in procinto di sfumare. Si tratta del terzino destro del Barcellona, adesso in forza al Betis, Emerson Royal. Il giocatore piace a bianconeri e rossoneri che, sin dalla scorsa estate, hanno provato a portare il talentuoso laterale brasiliano in Serie A. Adesso, come riportato dal quotidiano spagnolo, per il terzino destro sarebbe già stata trovata un’intesa con il Villarreal.

Calciomercato Juventus e Milan, addio Emerson Royal: cifre e dettagli

Il Barcellona punta a fare cassa e la permanenza in Catalogna, vista l’importante concorrenza, sembra ormai da escludere. La strada per il passaggio di Emerson Royal al Villarreal pare dunque spianata, con il Barcellona che valuta il cartellino del talento verdeoro circa 24 milioni. Nonostante la voglia di mister Pellegrini di confermare Emerson al Betis, la volontà dei catalani appare chiara.

Fare cassa dalla cessione del 22enne di San Paolo e reinvestire i ricavi sul mercato. In questa stagione con la maglia del Betis Emerson ha collezionato 36 presenze con 2 reti e ben 4 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire, la beffa è dietro l’angolo per Milan e Juventus: il futuro di Emerson Royal non sarà in Serie A ma ancora in Spagna, con la maglia del Villarreal.