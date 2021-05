Un big dell’Atalanta potrebbe lasciare Bergamo a fine stagione: individuato l’eventuale sostituto

L’Atalanta conquista ancora una volta l’accesso alla prossima Champions League confermando il secondo posto in classifica e avendo la meglio su gran di club come Milan, Juventus e Napoli. Il club bergamasco si prepara ad un’altra stagione ad alti livelli ma serviranno innesti importanti per rendere la rosa ancora più attrezzata per affrontare tre competizioni. Allo stesso tempo, però, la ‘Dea’ potrebbe essere costretta a sacrificare alcuni pezzi grossi del club.

Calciomercato Atalanta, Juventus su Gosens | Pedraza il sostituto

Uno di questi e Robin Gosens, autore di un’altra stagione da record con 11 gol e 6 assist in campionato. L’esterno tedesco ha contribuito alla grande annata dell’Atalanta ma ha voglia di mettersi in gioco in un club più blasonato. La ‘Dea’ è disposta a sacrificarlo a patto che arrivi un’offerta di almeno 35 milioni di euro. La Juventus è una delle pretendenti più concrete ma servirà accontentare le richieste del patron Antonio Percassi.

L’Atalanta, qualora dovesse dare l’addio a Gosens, non si farebbe certo trovare impreparata e, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dallo Sport’, avrebbe individuato il sostituto nell’esterno classe ’96 del Villarreal, Alfonso Pedraza. La clausola rescissoria è di 17 milioni e con l’incasso della cessione di Gosens potrebbe arriva l’assalto allo spagnolo.