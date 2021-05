Il futuro di Massimiliano Allegri resta in bilico ma potrebbe non essere il Real Madrid a puntare su di lui: nuovo nome per la panchina

È un’annata particolare per il Real Madrid, che mantiene ancora l’ossatura della squadra che ha conquistato quattro Champions League in cinque anni e probabilmente potrebbe pensare a una rivoluzione nei prossimi mesi, così come annunciato da Florentino Perez per cercare nuovi stimoli e nuove motivazioni. Oltre ai cambi nella rosa ci saranno probabilmente modifiche anche nello staff.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Che scambio in Premier

La posizione di Zinedine Zidane infatti non è chiara e probabilmente si avranno maggiori informazioni soltanto al termine dell’annata, ovvero tra poco più di una settimana. I ‘Blancos’ sono ancora in lotta per il titolo nella Liga e per questo non è il momento di fare annuncio, ma il francese sembra comunque più fuori che dentro dal progetto del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Zidane-Juventus | ‘Bomba’ dalla Spagna

Calciomercato, niente Allegri per il Real Madrid: si pensa al ritorno di Ancelotti

Da diversi giorni ormai è partita la caccia al possibile tecnico dei ‘Blancos’ per la prossima annata e tra questi c’è anche il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico italiano però potrebbe essere battuto dal connazionale Carlo Ancelotti, che secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ potrebbe tornare a Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, due big a rischio addio | Assalto da Liga e Premier

L’attuale tecnico dell’Everton è stato colui che ha avviato il ciclo vincente in Europa del Real Madrid e per questo è sicuramente visto bene dalla società e l’ambiente. Potrebbe esserci dunque una nuova beffa per Max Allegri, che cerca una nuova squadra per ripartire e nelle ultime ore in molti lo avevano accostato proprio al Real Madrid.

L’allenatore livornese però ha ancora molti estimatori in Europa e potrebbe comunque trovare una nuova squadra nonostante l’eventuale beffa del Real Madrid: da tenere d’occhio la situazione Juventus visto il possibile addio di Pirlo.