Da poco terminato il derby tra Roma e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A: la spuntano i giallorossi, tabellino e classifica

Giornata di derby per la Serie A. Siamo giunti al 37esimo turno, che ha visto andare in scena prima Juventus-Inter e subito dopo Roma-Lazio negli anticipi del sabato. Lo scontro tra le cugine romane si è da poco concluso e ha visto gli uomini di Fonseca vendicare il pesantissimo 3-0 dell’andata. Vittoria giallorossa per 2-0, grazie ai gol di Mkhitaryan e Pedro. Nel primo tempo la sfida vede molto equilibrio in campo, ma la Roma ha avuto sin da subito un piglio diverso e verso la fine della prima frazione di gioco è riuscita a trovare il vantaggio con l’armeno. La musica non cambia nel secondo tempo e il subentrato Pedro trova poi la rete del raddoppio con un gran tiro dalla distanza. I giallorossi blindano il settimo posto, in attesa di conoscere il risultato del Sassuolo. Per la Lazio si allontana definitivamente la speranza Champions già alquanto compromessa.

Serie A, Roma-Lazio 2-0: tabellino e classifica

Di seguito il tabellino del match e la classifica aggiornata.

FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez (38′ Kumbulla), Bruno Peres (45′ Santon); Darboe, Cristante; El Shaarawy (72′ Pedro), Pellegrini (72′ Villar), Mkhitaryan; Dzeko (90′ Borja Mayoral). All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic (73′ Fares), Acerbi, Radu (73′ Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic (84′ Jean Akpa), Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (59′ Luiz Felipe); Muriqi (59′ Pereira), Immobile. All. Simone Inzaghi

Marcatori: 42′ Mkhitaryan (ROM), 78′ Pedro (ROM)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Bindoni, Ranghetti

Quarto Uomo: Di Martino

VAR: Aureliano

AVAR: Vivenzi

NOTE: Ammoniti: 16′ Bruno Peres (ROM), 23′ e 87′ Acerbi (LAZ), 47′ Santon (ROM),

Espulsi: 87′ Acerbi (LAZ)

CLASSIFICA momentanea 37esima giornata Serie A: Inter punti 88*, Atalanta 78*, Milan 75, Juventus 75*, Napoli 73, Lazio 67**, Roma 61*, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Hellas Verona 43, Bologna 40, Udinese 40, Fiorentina 39, Genoa 39*, Spezia 38*, Cagliari 36, Torino 35**, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20

*Una partita in più

**Una partita in meno