Sfida tra Juventus e Inter che solleva polemiche: due rigori assegnati nel primo tempo e l’arbitro Calvarese che finisce nel mirino

Prima frazione frizzante tra Juventus e Inter, dove non potevano mancare le polemiche sulle scelte arbitrali. La prima che fa discutere è quella che permette ai bianconeri di conquistare il rigore che Cristiano Ronaldo sbaglia e poi ribadisce in porta per l’1-0. Il fallo in area è di Darmian che cintura Chiellini e lo atterra. Calvarese dopo essere stato richiamato dal Var assegna il rigore. Il secondo episodio è nell’area opposta, dove de Ligt pesta il tallone di Lautaro Martinez e provoca il penalty realizzato da Lukaku per l’1-1. Si parlerà certamente tanto delle scelte prese dal direttore di gara.